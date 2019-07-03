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البورصة توقف سهم "الوطنية لمنتجات الذرة" تمهيداً للشطب الاختيارى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:41 ص
البورصة توقف سهم "الوطنية لمنتجات الذرة" تمهيداً للشطب الاختيارى أيمن الجميل عضو شركة الوطنية لمنتجات الذرة
كتب هانى الحوتى

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

وحققت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، صافى ربح بلغ 10.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 41.96 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضى.
 
وارتفع صافى مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 761.87 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 313.59 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

الوطنية لمنتجات الذرة

الشطب الاختيارى

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