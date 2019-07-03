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البدء فى تسليم مجزر 15 مايو البيطرى للقاهرة بعد تطويره بـ140 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:19 ص
البدء فى تسليم مجزر 15 مايو البيطرى للقاهرة بعد تطويره بـ140 مليون جنيه جانب من الإجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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عقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماع مع مسئولى مديرية الإسكان والطب البيطرى والأملاك والتخطيط العمرانى والحماية المدنية والشؤون القانونية ورئيس حى 15 مايو، لمناقشة تسليم المنشآت وخطوط الإنتاج الخاصة بالمجزر الآلى بحى 15 مايو لمديرية الطب البيطرى لبدء العمل به، بعد تطويره. 
 
 
ووجه اللواء أحمد فؤاد، بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لتسليم المنشآت وخطوط الإنتاج الخاصة بالمجزر الآلى، لمديرية الطب البيطرى لبدء العمل به، والعمل على سرعة إنهاء كافة الإجراءات مع الجهات المعنية، وذلك للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالمجزر.
 
 
يذكر أن المجزر مقام على مساحة 7 أفدنة بتكلفة قدرها 140 مليون جنيه، وتم تحديث خطوط الإنتاج ليصبح مجزر آلى، يضم خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 2000 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية.
 

مجزر 15 مايو

تطوير مجزر 15 مايو

الطب البيطري

محافظة القاهرة

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