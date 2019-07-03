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الاستماع لأقوال شهود العيان فى حادث مقتل شاب بالوراق

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:53 م
الاستماع لأقوال شهود العيان فى حادث مقتل شاب بالوراق جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التحريات، فى جريمة القتل، التى راح ضحيتها شاب بمنطقة الوراق، حيث يستمع رجال المباحث، لأقوال عدد من شهود العيان، بقرية طناش التى شهدت الحادث، للتوصل للتفاصيل الكاملة لارتكاب الجريمة.

كما استمع رجال المباحث، لأقوال أسرة الضحية، الذين اتهموا عاطلا، بالتشاجر معه، وطعنه بسلاح أبيض "سكين".

وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد جهاد حربى، إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه يدعى "محمود"، اعتدى عليه عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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قتل شاب

قسم الوراق

امن الجيزة

قرية طناش

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