الاستثمار: 499 شركة مصرية تستثمر مليار دولار فى الأردن

كتب عبد الحليم سالم

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن حجم الاستثمارات المصرية فى المملكة العربية الهاشمية الأردنية تبلغ نحو مليار دولار.

وأضافت الوزارة على موقعها الرسمى اليوم، أن عدد الشركات المصرية العاملة هناك نحو 499 شركة فى مختلف القطاعات .

وكانت الوزارة استقبلت وفدا أردنيا رفيع المستوى على هامش انعقاد اللجنة الاقتصادية بين البلدين، حيث اضطلع على ما تم من تحديثات وتطوير فى مركز خدمات المستثمرين .

كما تبلغ الاستثمارات الأردنية فى مصر نحو 600 مليون دولار من خلال 1945 شركة.