الإسكان: 96% نسبة تنفيذ طريق الهضبة غرب أسيوط‬

‫كتب أحمد حسن ‬

‫أكدت وزارة الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ طريق الهضبة غرب أسيوط، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 96 %، وهو طريق مزدوج يربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط ليخدم التجمع الجديد غرب مدينة أسيوط، بطول 22.6 كم بعرض إجمالى (22 - 33) متراً، مؤكداً أن هذا الطريق له أهمية كبيرة فى تنمية المنطقة المحيطة به.‬

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‫وأوضحت الوزارة، أن الطريق يتكون من مرحلتين، الأولى بطول 12 كم ، والثانية بطول 10.6 كم (أعلى الهضبة) فى اتجاه دائرى أسيوط، شاملة إنشاء كوبرى علوى بطول 1.8 كم أعلى تقاطع طريق أسيوط / الغنايم والسكة الحديد، بالإضافة إلى كوبرى مصرف الزنار. ‬