الأنبا توماس عدلى يقود دورة تعليمية مسيحية لشباب كنائس الجيزة والفيوم

كتبت سارة علام

قاد الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك وبالتعاون مع مركز القديس چيروم للدراسات والتّكوين الكتابيّ، دورة تدريبية لشباب كنائس الجيزة والفيوم حيث نظّم الأب مرقص صالح مسئول الشباب الإيبارشيّ مع أعضاء لجنة خدمة الشباب النّدوة الأولى لشباب الإيبارشيّة لكنائس العذراء أم النور إمبابة ، والعذراء سلطانة السلام أوسيم، والقديس إندرواس عزبة خليل الفيوم، العائلة المقدّسة الفيوم والتي عالجت موضوع الدعوة والاختيار والقرار انطلاقا من أعمال سينودس الشباب الأخير.

وتناولت الندوة موضوعات عديدة عن الدعوة العامة والخاصة، وصعوبات الدعوة، التمييز من الجانب النفسي، والاختيار، والدعوة عند القديس بولس، القرار. بجانب ورش العمل ومجموعات النقاش.

وفي لقائه شكر الأنبا توماس مجهود الأب مرقص صالح ولجنة الشباب في تنظيم الفعاليّات المختلفة التعليمية والترفيهية.