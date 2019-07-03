الأمين العام للجامعة العربية يدين حادثة قصف مركز إيواء المهاجرين فى ليبيا

(أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حادثة القصف التى تعرض لها مركز إيواء المهاجرين فى بلدة "تاجوراء" الليبية، معربا عن بالغ الأسى لسقوط أكثر من أربعين قتيلاً، وإصابة أكثر من مائة آخرين بجراح، جراء الحادث.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفى، اليوم الأربعاء، بأن أبو الغيط، شدد على ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات الأعمال العسكرية المستمرة حول العاصمة الليبية (طرابلس )، والحفاظ على سلامة المنشآت المدنية، والبنية التحتية، وضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين جراء هذه العمليات.

وجدد الأمين العام للجامعة العربية مطالبته بالخفض الفورى للتصعيد فى الميدان، وإيقاف العمليات العسكرية التى دخلت الآن شهرها الرابع، والعودة إلى المسار السياسى، الذى يستهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة الليبية .