افتتاح المؤتمر السنوى الأول لوحدة السكر والغدد الصماء بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوى الأول لوحدة السكر والغدد الصماء بالجامعة بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وتستمر فعاليات المؤتمر يومى الأربعاء والخميس 3 و4 يوليو 2019 .

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نسرين صلاح عمر القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة المنصورة، ووكلاء الكلية الدكتور عطاء بكر رئيس وحدة السكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر الدكتور علاء وفا نائب رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية، الدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب الأسبق، الدكتور مسعد سليمان أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية بالدموية بطب المنصورة، الدكتور هشام شرف الدين أستاذ جراحة الأوعية الدموية، عدد من أعضاء هيئة التدريس بوحدات السكر والغدد الصماء بكليات الطب بجامعات المنصورة وبنها والزقازيق وطنطا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بأقسام جراحة الأوعية الدموية وجراحة الغدد الصماء والأشعة والطب النفسى وجراحة القلب والاوعية الدموية بطب المنصورة.

وأشار الدكتور علاء وفا نائب رئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى نشر التوعية حول سبل التشخيص والعلاج فى مجال السكر والغدد الصماء لكافة الأطباء العاملين بمستشفيات جامعة المنصورة والتأمين الصحى وفى عيادات السكر والعناية المركزة .

وأضاف نائب رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر يتضمن 13 جلسة سيتم خلالهم مناقشة عدة موضوعات هامة مثل علاقة السكر بأمراض القلب والأوعية الدموية وآلية تجنب مضاعفات السكر المختلفة على القلب والأوعية الدموية الطرفية، علاقة السكر بأمراض الكلى، الطرق الجذرية فى علاج السكر من خلال الخلايا الجذعية بهدف القضاء عليه تماما، استخدام أجهزة إلكترونية تساهم فى دقة تشخيص السكر وعلاجه باستخدام المضخات الحديثة والبنكرياس الصناعى، علاقة السمنة بمرض السكر من خلال دراسة علاقة العمليات الحديثة فى علاج السمنة بتحسن حالة مريض السكر ، علاقة أدوية العلاج النفسى بمرض السكر وتجنب مضاعفاتها عليهم، الأدوية فى السكر من النوع الأول بخلاف الأنسولين ودورها فى تحسين حالة مريض السكر ويلقيها الدكتور أشرف الشرقاوى أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء بطب المنصورة.