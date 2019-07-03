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افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة.. والرى: لا تهاون مع التعديات على النيل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:54 ص
افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة.. والرى: لا تهاون مع التعديات على النيل افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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أكدت وزارة الرى، أن الحملات مستمرة على التعديات على نهر النيل، محذرة: "الموضوع مفيش فيه هزار"، ومهما طال الزمن سيتم إزالة جميع المخالفات والتعديلات على نهر النيل، ولا تهاون مع المخالفين مهم كان شخصيته"، وانتقدت الوزارة بعض التعديات الموجودة على جانبي نهر النيل بالمنصورة بشكل فج.

 

افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة (2)
افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة 

 

وشددت الوزارة على وكيل وزارة الرى بالدقهلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين وتطهير خور بالنيل واتخاذه لتوقيف معدات التطهير به قبل أن يتم ردمه من قبل الأندية المجاورة.

جاء ذلك خلال افتتاح الأتوبيس النهري بالمنصورة بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وأكدت وزارة الري أن هناك تحديد مسار وخط للأتوبيس النهري بالمنصورة وهناك تشديدات بالالتزام بالمسار الملاحي الموضوع له لتجنب المشاكل، مطالبة بضرورة ترشيد المياه من قبل المواطنين.

كما أكدت الوزارة أنه لا سبيل عن الترشيد لتحقيق الأهداف المائية فى مصر، بدون الانتظار لأي عوامل خارجية، مضيفة أن عمليات الري الحديث حققت نتائج إيجابية كبيرة جدا بالإضافة إلى العائد الاقتصادي الكبير وهناك تجربة بمركز الشهداء بالمنوفبة، وقد ابتدأ مشروع الري الحديث هناك بأربعة أفدنة حتي وصل اليوم إلى 600 فدان، مع استخدم صور القمر الصناعي التى لا تكذب فأثبتت تضاعف الإنتاج مع توفير كبير فى المياه.

وتابعت الوزارة أنها تأمل بأن يتم نقل التجربة لمحافظة الدقهلية والاستفادة منها، وأنها فى صدد عمل مؤتمر بالدقهلية لنقل التجربة.

وحذرت الوزارة التنفيذين بالوزارة من التخاذل فى إزالة المخالفات، وأكدت عليهم بالزيارة مرة ثانية في خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة الإجراءات التى تمت ضد المخالفين.

 

افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة (1)
افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة 

 

افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة (2)
افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة 

الدقهلية

وزارة الري

الاتوبيس النهري

التعديات على نهر النيل

محافظ الدقهلية

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