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اعترافات مسجل خطر المرج: والدى تركنا صغارًا فاتجهت لتجارة المخدرات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:24 ص
اعترافات مسجل خطر المرج: والدى تركنا صغارًا فاتجهت لتجارة المخدرات مخدر البانجو - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"أنا غلطت فعلاً بس مش أنا الجانى المتهم الحقيقى أبويا، هو اللى المفروض يحاكم بدالى لأنه تركنا صغار".. هذه كانت كلمات "أيمن.ع"، 36 سنة، مسجل خطر، أمام النيابة، بعد اتهامه بالتورط فى تجارة المواد المخدرة فى المرج، بعد ضبطه متورطًا بحيازة كمية من الأقراص المخدرة فى المرج، مضيفًا أنه استهدف من بيع المواد المخدرة توفير متطلباته المعيشية، وما يحتاجه من مخدرات يتعاطاها، ولا يمتلك ثمنها قبل اتجاره فى المخدرات، حيث يدمن الهيروين والأقراص المخدرة.

 

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "أيمن.ع" 36 سنة مسجل خطر، وبحوزته 650 كيلو من مخدر البانجو، و50 قرص ترامادول، قبل توزيعها على من عملائه.

 

وأكدت معلومات سابقة اتهام العاطل فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، وبإحالته للنيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر البانجو

أقراص مخدرة

مسجل خطر

حبس عاطل

قسم المرج

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