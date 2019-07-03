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استقرار أسعار الدواجن وانخفاض كرتونة البيض لـ27 جنيها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:23 م
استقرار أسعار الدواجن وانخفاض كرتونة البيض لـ27 جنيها
كتب أحمد حمادة

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شهد سوق الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 3- 7 – 2019  استقرارا فى الأسعار، وذلك لوجود فائض فى الإنتاج وتراجع حركة البيع.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تراجع فى حركة البيع بسوق الدواجن، حيث شهدت أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيها للكيلو، وذلك على أن يكون سعر البيع  للمستهلك 27 – 28 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض وارد المزرعة بـ 22 جنيها للكيلو، على أن يكون سعر البيع للمستهلك بين 25 – 27 جنيها للكرتونة حسب المنطقة، وأوضح أن سعر الكتكوت يتراوح بين 4- 5 جنيهات للكيلو.

 


اسعار الدواجن

اسعار البيض

سوق الدواجن

اخبار اقتصاد

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