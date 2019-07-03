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ارتفاع عدد ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لأربعة أشخاص

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:58 ص
ارتفاع عدد ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لأربعة أشخاص درجات الحرارة
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية إن عدد ضحايا الموجة الحارة التى تجتاح إسبانيا فى الوقت الحالى ارتفع إلى 4 أشخاص.

وتوفى عامل ميدانى يبلغ من العمر 66 عامًا فى إشبيلية بعد تعرضه لجلطة دماغية ،وهذه ثانى حالة وفاة لهذا السبب فى الأندلس خلال أسبوع، وذلك بعد وفاة شاب يبلغ 17 عاما فى قرطبة، بينما فى إسبانيا كلها يرتفع عدد الوفيات إلى أربعة أشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسبانية فرضت حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وطالبت المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية ضد الحرارة، وذلك بتجنب التعرض المستمر لأشعة الشمس فى ساعات تركز الشمس، وعدم خروج الأطفال والمسنين أثناء فترات النهار.

 وأوضح الطبيب "دولويس تيخيرو" أن درجات الحرارة المرتفعة تتسبب فى سكتة دماغية، وتلك الموجة تذكرنا بالتى حدثت فى عام 2003 بمثابة كارثة بيئية خلفت 70 ألف قتيل فى أوروبا ، ففى فرنسا بلغ عدد الضحايا 14.802 شخص ، وفى إسبانيا ، كان هناك 12.963 حالة وفاة فى نفس الفترة من العام.

 


اسبانيا

ارتفاع درجة الحرارة

اوروبا

الموجة الحارة

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