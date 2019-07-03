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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:19 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحاً 8.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1498.53 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.2 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 40.05% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.14%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.90% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 
فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 26.61% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%.
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

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