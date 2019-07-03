اختصاصات حيوية لقطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل.. تعرف عليها

يعد قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، من أهم القطاعات الحيوية التى يقع على عاتقها الحمل الأكبر فى العملية الإدارية والفنية للقضاة. حيث يقوم بإعداد الحركة القضائية السنوية وإعداد تقرير إنجاز القضايا وتذليل كافة العقبات فى سير عمل المحاكم وهو المختص دون غيره بالتفتيش على أعمال القضاة ومحاسبتهم فى حالة وقوع أى مخالفات.

وتختص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بوجه عام بمجموعة من المهام أخصها:

1-التفتيش على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لتحديد، أوجه كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وتحقيق الشكاوى التى تقدم ضدهم والطلبات، التى تقدم منهم ومتابعتهم فنيا ومسلكيا.

2- جمع التحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية من الخارج، وتقدم لوزير العدل لاتخاذ ما يراه من اقتراحات عامة فى شأن إدارة القضاء.

ويضم قطاع التفتيش القضائى فى هيكله الوظيفى الأمانة العامة والتى تقوم بعدة اختصاصات أبرزها:

1 – إعداد الدراسات والبيانات اللأزمة والمعلومات من واقع ملفات القضاة، والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لعرضها على مساعد الوزير مدير التفتيش القضائى ليتخذ ما يراه فى شأنها ومنها أعداد الدورات التفتيشية، وأعداد الحركة القضائية السنوية، والتنسيق مع مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية لأعداد الدورات التدريبية.

2 – تلقى التقارير التى يعدها المفتش المقيم بكل محكمة ابتدائية عن سير العمل فنيا وإداريا وعرضها على مدير التفتيش ليتخذ ما يراه بشأنها.

3 – الإشراف على إدارات التنفيذ.

4 – تنفيذ ومتابعة أى أعمال أو مهام أخرى يسندها مدير التفتيش.

كما يشتمل قطاع التفتيش القضائى للجان الفنية المسئولة عن بحث المسائل والشكاوى الفنية الخاصة بالقضاة والتى تختص بالآتى:

1-اللجنة الأولى: يرأسها مساعد الوزير ومدير التفتيش وبعضوية رؤساء اللجان الفنية، وتختص بالنظر فى رسم السياسة العامة للتفتيش ووضع الضوابط الكفيلة بحسن سير العمل والبت فى الشكاوى الأكثر أهمية.

2- اللجان الفنية: ويرأس كل منها مستشار بدرجة رئيس استئناف وعضوية اثنين على، الأقل من المفتشين القضائيين الأول وتختص بمناقشة وبحث تقارير التفتيش التى يضعها، المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين عن أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والنظر فى الشكاوى التى يحيلها إليهم مدير التفتيش وتتعلق بالأمور الفنية والمسلكية للقضاه والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والنظر فى الاعتراضات التى يبديها القاضى فى شأن التقارير الفنية المسلكية والشكاوى.