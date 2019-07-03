إيه الفرق بين باقات الإنترنت الجديدة والقديمة؟.. رئيس WE يجيب

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن باقات إنترنت جديدة ضمن مشروع ضخم لتطوير قدرات ورفع جودة خدمات الإنترنت فى مصر، ولكن ما الفرق بين الباقات الجديدة والقديمة، ويجيب عادل حامد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات WE، فى فيديو لـ"اليوم السابع"، عن هذا الفرق.

باقة سوبر (بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية) يقول عادل حامد، إن شركة WE أطلقت المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير خدمات الإنترنت فى مصر، وتضم تلك المرحلة 3 شرائح وهى: وتضم تلك الباقة عروض 140 جيجابايت بسعر 120 جنيه شهريا، 250 جيجابايت بسعر 210 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 500 جنيه شهرياً.

باقة ميجا ( بسرعة تصل إلى 70 ميجا/ث) وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 310 جنيه شهرياً. باقة ألترا (بسرعة تصل إلى 100 ميجا/ث) وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 140 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 700 جنيه شهرياً.

ويضيف عادل، أن الباقات الجديدة توفر سعة أعلى وسرعة أكبر من القديمة وبسعر أقل، مدلالا على حديثه أن باقة 140 جيجابايت بسرعة 30 ميجا يصل سعرها 120 جنيه، بدلا من الباقة القديمة بسعة 100 جيجا بايت بسعر 110 جنيه، منوها إلى أن زيادة 10 جنيه فى الباقة الجديدة مقابل 40 جيجا إضافية بدلا من السابق كان يتم تقديمها بسعر 40 جنيه.

وتابع عادل، أن الباقات الجديدة مزودة بخدمة أفضل تساعد العميل فى استخدامات وتطبيقات جديدة، لم يستطع استخدامها فى الباقات السابقة.