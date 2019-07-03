إعداد خريطة رقمية للتركيب المحصولى والآبار الجوفية بسيوة.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، أنه تم تنفيذ ورشة عمل ومهمة ميدانية لمدة 5 أيام، لرفع التركيب المحصولى لواحة سيوة وإعداد خريطة رقمية للتركيب المحصولى والآبار الجوفية كأحد مخرجات المشروع، وذلك فى إطار مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضى المستصلحة الممول من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن فريق عمل مكون من المهندس أحمد شلبى وسوسن زكريا بالمكتب الفنى لرئيس القطاع بالتعاون مع مهندسى المياه الجوفية و تفتيش المياه الجوفية بسيوة، بالإضافة لباحثين من المركز القومى للبحوث الزراعية ومهندسين الإرشاد الزراعى بسيوة لرفع مجموعة من النقاط التمثيلية للأراضى المزروعة بالواحة، وذلك لإدخال البيانات على برنامج واستخدام تطبيقات البرنامج فى إخراج قاعدة بيانات مكافئة للتركيب المحصولى وتصرفات الآبار الجوفية يتم الاستعانة بها فى دراسة إدارة الموارد المائية بسيوة لمساعدة متخذى القرار على إدارة مصادر المياه بالواحة بناءً على بيانات دقيقة كأحد أهداف المشروع.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بدأت عمليات تنفيذ شبكة رى بالتنقيط على مساحة 30 فدانا فى واحة سيوة كنموذج لمقارنة استهلاك المياه وفقاً لأنظمة الرى التقليدية وأنظمة الرى الحديثة، بالإضافة إلى توريد محطة أرصاد جوية لقياس درجات الحرارة، وسرعة الرياح، ودرجة إشعاع الشمس، والرطوبة، لحساب عمليات التبخر من المحاصيل الزراعية فى الأراضى المستصلحة حديثاً.