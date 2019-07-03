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إصابة 7 عاملات بالتسمم إثر تناولهم وجبة مكرونة فاسدة بالفيوم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:38 م
إصابة 7 عاملات بالتسمم إثر تناولهم وجبة مكرونة فاسدة بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 7 عاملات بأحد مصانع الملابس بمدينة الفيوم، بحالة إعياء وقيئ شديد إدعاء تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة مكرونة اشتروها من أحد المطاعم بميدان السلخانة، واتهموا مالك المطعم بالتسبب في إصابتهم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول كلا من "صفاء.س.م" (25 سنة)، ومقيمة بمنطقة الصوفي، و"هدير.ب.م" (20 سنة)، ومقيمة بمنطقة الصيفية، و"أمنية.ي.ع" (17 سنة)، بنفس العنوان، و"دينا.م.ع" (15 سنة)، ومقيمة بالبرمكي بمركز الفيوم، و"آية.م.ج" (18 سنة)، ومقيمة بأبو خلف بمركز الفيوم، و"بسمة.إ.ت" (19 سنة)، ومقيمة بمنطقة الشيخ حسن، و"ميادة.ح.ر" (24 سنة)، ومقيمة بنفس العنوان، جميعهم عمال بمصنع ملابس بمنطقة السلخانة، مصابين بحالة إعياء وقيئ شديد إدعاء تسمم غذائي.

وأجريت لهم الإسعافات الأولية، وتقرر خروج المصابات الثلاث الأوائل، ومتابعة باقي المصابات، وأنتقلت مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وقررت المصابات أنهن اشترين وجبة مكرونة من مطعم بميدان السلخانة، وشعورهن بحالة إعياء وقيئ شديد، واتهموا مالك المطعم بالتسبب في الإصابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي، باستكمال التحريات وضبط مالك المطعم، وتوجهت قوة من مباحث التموين إلى المطعم، وتبين أن مالكه هو "م.إ.إ" (47 سنة)، ولم يكن موجودا بالمكان.

وتمكنت مباحث التموين،  من ضبط كلا من "ع.ش" (29 سنة-عامل بالمطعم)، ومقيم بقرية هوارة المقطع، و"ع.م.م" (22 سنة-عامل بالمطعم)، ومقيم بمنطقة الحواتم، وبمواجهتهما أقرا بشراء المصابات الوجبات من المطعم اللذان يعملان فيه، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، انتقل مسئولوا التفتيش على الأغذية بالمديرية إلى المطعم، وسحبوا عينة من المواد الغذائية الموجودة به، وجار فحصها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2666 لسنة 2019 م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات بشأن الواقعة.

 
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

الاطعمة الفاسدة

حالات التسمم بالفيوم

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