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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم انقلاب سيارة بأسيوط

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:58 م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم انقلاب سيارة بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
اسيوط - هيثم البدري

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أصيب 4  أشخاص في حادث اتقلاب سيارة سوزوكي عند عزبة الشيخ علي عبد الدايم وتم نقل المصابين الي مستشفي الايمان العام.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة سوزوكي 7 راكب بناحية عزبة الشيخ علي عبد الدايم  وبالإنتقال تبين صحة البلاغ واسفر الحادث عن  إصابة 4 اشخاص بكسور وكدمات.

وتم نقل المصابين  الي مستشفي الايمان العام ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.

 


حوادث سيارات

انقلاب سيارة

اسيوط

الشيخ علي عبد الدايم

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