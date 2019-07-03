إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم انقلاب سيارة بأسيوط

اسيوط - هيثم البدري

أصيب 4 أشخاص في حادث اتقلاب سيارة سوزوكي عند عزبة الشيخ علي عبد الدايم وتم نقل المصابين الي مستشفي الايمان العام.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة سوزوكي 7 راكب بناحية عزبة الشيخ علي عبد الدايم وبالإنتقال تبين صحة البلاغ واسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص بكسور وكدمات.

وتم نقل المصابين الي مستشفي الايمان العام ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.