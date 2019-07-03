إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل علي كوبري نزلة عبد اللاه بقسم ثان أسيوط، وتم نقل المصابين الي مستشفي اسيوط الجامعي.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ،تلقي اخطارا من المقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط ،يفيد ورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل علي كوبري نزلة عبد اللاه بدائرة المركز ،وبالإنتقال والاسعاف تبين صحة البلاغ ،واسفر الحادث عن إصابة كل من " يونس . م . ف " 30 سنة نزيف في المخ ، و" مروان . ي . م " 4 سنوات إشتباه ما بعد الإرتجاج ،و " وملك . ي . م " كسر مضاعف بالساعد الأيمن.

وتم نقل المصابين الي مستشفي اسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة