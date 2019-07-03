إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية مع سياره ملاكى بالخارجة

أصيبت طفلة وشقيقها وشاب، منذ قليل، فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال، يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين فى حادث مرورى إلى مستشفى الخارجة العام.

تبين تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بمنطقة " البارموادى" جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة شهد محمود عاشور 9 سنوات، بكسر بالساق والركبة اليسرى، وشقيقها 3محمد محمود عاشور، 7سنوات بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود حسين شعبان، 37 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.