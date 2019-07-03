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إزالة 42 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال 48 ساعة بالغربية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:38 م
إزالة 42 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال 48 ساعة بالغربية جانب من حملات الازاله
الغربية - مصطفى عادل

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قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بشن حملات إزالة كبرى لإزالة جميع التعديات والمخالفات فى المهد، والتى أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدى ومخالفة بناء خلال 48 ساعة.
 
وتمثلت فى قيام مركز ومدينة المحلة بإزالة 5 حالات تعدى فى المهد على الأرض الزراعية على مساحة 1قيراط و16 سهم وذلك بنطاق الوحدات المحلية لقرى صفط تراب والعامرية وشبرابابل حيث تم إزالة غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 4 سهم بنطاق الوحدة المحليه  بشبرابابل وردم أعمال حفر لقواعد بمساحة 1 قيراط بنطاق الوحدة المحلية بالعامرية وكذا إزالة مقبرتين مخالفتين على مساحة 3 سهم وجراج بنطاق الوحدة المحلية بصفط تراب،كما قام مركز ومدينة زفتى بتنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على الأرض الزراعية بمساحة 6 قيراط و21 سهم.
 
وقام حى أول المحلة الكبرى بإزالة شده خشبية فى المهد لدور سادس عشر لمبنى بطريق مصطفى كامل،بينما قام حى أول طنطا بإزالة دور رابع علوى مخالف فى المهد لمبنى بشارع السيد على الفقى كما قام بإزالة حالتين فى المهد لدور سابع علوى الأولى بشارع حمزة الخطيب والثانية أمام مسجد دبا.
 
كما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة شدة خشبية لدور ثانى علوى مخالف بقرية محلة مرحوم و إزالة 8 حالات تعدى على الأرض الزراعية بنطاق قرية كنيسة دمشيت تضمنت إزالة سور بتندا خشب على مساحة 10 قيراط وحجرة على مساحة 36م2 ،كما تم  إزالة كشك خشب بتنده خشب على مساحة 30م2وحجرة خشب وسور على مساحة 10 قيراط وأيضاً سور بتنده خشب على مساحة 130متر  ومبنى مخالف بالطوب البلوك وسور على مساحة 75م2 بالطوب الأحمر والأعمدة بالإضافة إلى إزالة سور صاج على مساحة 80 متر2
 
وقام مركز ومدينة سمنود بإزالة حالة تعدى فى المهد على أرض تابعة للإصلاح الزراعى على مساحة 6 قيراط بنطاق قرية الناصرية عبارة عن سور من الصاج والسلك الشائك وتم مصادرتهم.
 
بينما قام مركز ومدينة قطور بإزالة 5 حالات تعدى فى المهد على مساحة 750م2 وذلك بنطاق قرية شبرابلوله وكفر سعدون،وقام مركز ومدينة السنطة بإزالة سور مخالف داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص بنطاق قرية شبرابيل،أما مركز ومدينة بسيون قد قام بتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أرض تابعة لأملاك حماية النيل بقرية الفرستق.
كما قام مركز ومدينة بسيون بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة مرور الغربية لشن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات والأكشاك والإشغالات والإعلانات المستجدة والغير مرخصة وغير القانونية وتم تحرير30 محضر إشغال وإعلان بدون ترخيص.
 
كما قام مركز ومدينة طنطا بحملة لإزالة الإعلانات من أعمدة الإنارة بقرى الوحدات المحلية ( بشوبر-  صناديد – دفرة – نواج – ميت حبيش البحرية)، كما قام مركز ومدينة زفتى  بإزالة الإعلانات المضيئة والافتات بالشوارع بنطاق المدينة.
 
و أكد محافظ الغربية على إستمرارية شن هذه الحملات على مستوى جميع مراكز المحافظة لحين تحقيق أهدافها بصور كاملة  مشيراً إلى متابعته الدورية لتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة للتأكد التام من إنهائها فى أسرع وقت لما يأتى فى الصالح العام للمواطنين.
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محافظ الغربيه

التعديات على الرقعه الزراعيه

مخالفات البناء

حملات ازاله

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