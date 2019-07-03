إرهابى يفجر نفسه بمنطقة المنيهلة فى العاصمة التونسية..صور

أ ش أ - تصوير رويترز

أقدم عنصر إرهابي، مساء اليوم الثلاثاء، على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية، دون وقوع ضحايا حتى الآن.



وأكدت وزارة الداخلية - في بيان لها مساء اليوم - أنها تمكنت من محاصرة الإرهابى الفار أيمن السميري إثر عملية مطاردة بحي الانطلاقة بالعاصمة وتمت تصفيته دون تسجيل أى خسائر بشرية.



محيط مكان التفجير



وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت اليوم الثلاثاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن "عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري"، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبًا لوقوع هجمات.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المطلوب تونسي الجنسية، ويقطن بحي ابن خلدون بتونس العاصمة.



قوات الأمن فى تونس



منطقة تصفية الإرهابى



عناصر الداخلية التونسية فى محيط مكان الحادث



عناصر الداخلية التونسية



فحص مكان الحادث



مواطنون فى تونس يهرعون إلى مكان الانفجار



تصفية الإرهابى



قوات الداخلية التونسية