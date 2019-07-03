إحاله عاملين بمستشفيات بسيون المركزى والحميات للتحقيق لغيابهم عن العمل

الغربية - عادل ضرة

شكل الدكتور عبد القادر كيلاني وكيل وزارة الصحه بالغربية،لجنة للمرور على النوبتجيه المسائية، بمستشفيات بسيون المركزى، وحميات بسيون، ومكتب الصحة، ورعاية طفل ببسيون للوقوف على سير العمل بهم.

وتبين من الفحص، تغيب طبيب بشرى، وكاتب، وممرضة، بمكتب الصحة ببسيون عن العمل، وغياب طبيب، وممرضه بمستشفى حميات بسيون، وغياب 4 أطباء بمستشفى بسيون المركزى، وتم إحالتهم للتحقيق.

كما تم التحقيق مع النائب الإدارى لمستشفى بسيون، وذلك لعدم اتخاذه الإجراءات المنوط بها فى حال غياب طبيب عن النوبتجيه، وإحالة مسئول السويتش للتحقيق لقيام بالاتصال بالمتغيبين أثناء مروراللجنة.