إحالة مسجل خطر سرق شقة سكنية بالدرب الأحمر إلى المحاكمة

كتب سليم على

أحالت نيابة الدرب الأحمر، مسجل خطر سرق شقة سكنية، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه في 43 قضية، وبحوزته كرتونة بداخلها سخان كهربائى "مجهول المصدر" ، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة السخان من داخل مسكن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام "الأجنة الحديدية" ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.