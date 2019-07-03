إحالة مسجل خطر سرق شقة سكنية بالدرب الأحمر إلى المحاكمة

أحالت نيابة الدرب الأحمر، مسجل خطر سرق شقة سكنية، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته.
وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه في 43 قضية، وبحوزته كرتونة بداخلها سخان كهربائى "مجهول المصدر" ، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة السخان من داخل مسكن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام "الأجنة الحديدية" ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة