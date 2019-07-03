سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة مسجل خطر سرق شقة سكنية بالدرب الأحمر إلى المحاكمة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:16 م
إحالة مسجل خطر سرق شقة سكنية بالدرب الأحمر إلى المحاكمة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت نيابة الدرب الأحمر،  مسجل خطر سرق شقة سكنية، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه في 43 قضية، وبحوزته كرتونة بداخلها سخان كهربائى "مجهول المصدر" ، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة السخان من داخل مسكن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام "الأجنة الحديدية" ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
 
 
 

عقوبه السرقه

جرائم سرقة بالإكراه

نيابه الدرب الاحمر

محكمه جنوب القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة المتهم بقتل والده فى مدينة نصر للجنايات

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:40 م

"مفيش صاحب بيتصاحب".. شابان يقتلان صديقهما بعد عشرة عمر لسرقته.. المتهمون:" رفض يسلفنا فلوس وهو معاه فقررنا نسرقه".. ويعترفان:" حاولنا نسرقه من غير ما نقتله بس شافنا فضربناه وهربنا".. وإحالة المتهمين للمحاكمة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:02 ص

إحالة المتهمين بالتعدى على سفارة البحرين فى بغداد للقضاء

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:36 ص

إحالة المتهمين بقتل شاب بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة بالتبين للجنايات

الخميس، 27 يونيو 2019 04:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة