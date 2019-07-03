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إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة تجارة البانجو فى المرج

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:22 م
إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة تجارة البانجو فى المرج مخدر البانجو - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عامل إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بتجارة المواد المخدرة " البانجو "، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.
 
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهوا في "سامح.م" 25 سنة، عامل، أثناء تواجده في أحد الشوارع، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 كيلو بانجو، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.
 
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
 
 

إحالة عامل

محكمة الجنايات

تجارة المخدرات

قسم المرج

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