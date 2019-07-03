"أوقاف الوادى الجديد" : صرف 4 آلاف متر سجاد لفرش 20 مسجد بالقرى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، أنه تم دعم المحافظة بـ 4 آلاف متر سجاد لفرش 20 مسجد، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للوزارة.

قال عبد المجيد،أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة لمعاينة عدد من المساجد على مستوى المحافظة المقرر دعهما بتجهيزات وسجاد جديد، وذلك لضمان صرفها للمساجد المستحقة.

من ناحية أخرى، أعلن عبد المجيد أن المديرية تنظم حاليا مسابقه لحفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار السنية، وذلك فى الفترة من 8 وحتى 14 يوليو الجاري، وذلك لتصعيد الفائزين للمشاركة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم.