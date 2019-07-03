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أهالى بورسعيد لوفد الصحة بالمستشفيات: اشكروا الرئيس على منظومة التأمين الجديدة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:39 م
أهالى بورسعيد لوفد الصحة بالمستشفيات: اشكروا الرئيس على منظومة التأمين الجديدة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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"اشكروا الرئيس السيسى على المنظومة الجديدة" بهذه الكلمة استقبل المنتفعون فى محافظة بورسعيد وفدا من وزارة الصحة، رافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال زيارته لأماكن تقديم الخدمات الصحية، للمنتفعين بالمنظومة الجديدة التى تم تدشينها بالمحافظة الإثنين الماضى.

وتفقد الوفد مركز طب أسرة الجوهرة، وناقش المواطنين فى آليات تقديم الخدمة ومدى رضاهم عنها حيثوا أشادوا بها وبسهولة إجراءات التسجيل وفتح الملفات، طالبين من الوفد إيصال رسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد مرددين عبارة "اشكروا الرئيس على منظومة التأمين الصحى الجديدة".

وزار الوفد وحدة طب أسرة عثمان بن عفان وأطلع على الملفات التى قام المواطنون بفتحها فى الوحدة، موجها الشكر للفرق الطبية والقائمين على  التسجيل وفتح ملفات الأسرة على الجهد الكبير الذى يبذلونه، كما تابعت دورة المريض داخل الوحدة، وطرق ونظم الإحالة إلى المستشفيات.

وشملت الزيارة وحدة عمر بن الخطاب حيث قام الوفد بشرح وتوضيح مزايا المنظومة الجديدة للمواطنين، الذين أبدوا سعادتهم بالتجهيزات الموجودة بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية التي تقدم لهم.

كما اصطحب الوفد مريضاً من مركز صحة الكويت يعانى من مضاعفات فى العين إلى مستشفى الرمد، لتقديم الخدمة الطبية له، وفور وصوله إلى مستشفى الرمد تم تجهيزه لإجراء الجراحه اللازمة له، حيث أشاد المريض بحجم التطوير والتغيير بعد أن كان متخوفاً من الفكرة السلبية عن المستشفى التى اكتسبها فى السنوات السابقة، مؤكدا أن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أصبحت تتغيير إلى الأفضل برؤية قيادة حكيمة هدفها خدمة المواطن المصرى.

ووجه الوفد، بزيادة اعداد مدخلى البيانات بجميع وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد لاستيعاب الإقبال الكثيف من المواطنين وحرصهم على الإنضمام للمنظومة الجديدة، وفتح ملف طب الأسرة، وإجراء الكشف الطبي المجاني والذي يتم لجميع المواطنين المقبلين على الإنضمام للمنظومة الجديدة.

وتفقد الوفد مستشفى النساء والتوليد بالمصح البحري، مشيرا إلى أنها أول مستشفي يتم تسجيلها ضمن المستشفيات التى سيتم اعتمادها من خلال هيئة الرقابة والاعتماد والجودة بالتأمين الصحي الجديد، كما حرص على تفقد أقسام المستشفي، خاصة قسم حضانات الأطفال والذى يشمل 15 حضانة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على أعلي مستوي، مشيدا بالخدمة الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

وزار الوفد، مستشفى الرمد والتى أجرت اليوم عمليتي زرع قرنية لأول مرة في محافظة بورسعيد، ومدن القناة وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن المستشفى تقدم خدمات طبية غير مسبوقة فى المحافظة ومدن القناة وفقا لأعلي معايير الجودة.


التأمين الصحى

الصحة

السيسى

منظومة التأمين

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