أسعار النفط ترتفع مع صعود الأسهم الأمريكية وانخفاض عدد منصات الحفر

رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء قبيل عطلة فى الولايات المتحدة، بعدما شهدت هبوطا حادا فى وقت سابق من الجلسة، حيث طغت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى على قرار منظمة أوبك وحلفائها بتمديد اتفاق خفض إنتاج الخام.

ومما ساهم فى دعم الأسعار صعود أسواق الأسهم الأمريكية، وبيانات أظهرت أن شركات الطاقة فى الولايات المتحدة خفضت هذا الأسبوع عدد منصات الحفر النفطية العاملة للمرة الأولى فى ثلاثة أسابيع.

واختتمت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية التعاملات عند مستوى إغلاق قياسى مرتفع، مع تنامى التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) موقفا أكثر ميلا للتيسير بعد صدور مجموعة بيانات تقدم المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصاد.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الأربعاء، فى تقريرها الأسبوعى الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر النفطية بمقدار خمسة حفارات فى الأسبوع المنتهى فى الثالث من يوليو ، ليصل إجمالى عددها إلى 788 حفارا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسليم سبتمبر 1.42 دولار أو 2.3 فى المئة لتبلغ عند التسوية 63.82 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم أغسطس 1.09 دولار أو 1.9 فى المئة لتبلغ عند التسوية 57.34 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا يوم الثلاثاء بأكثر من أربعة فى المئة بفعل القلق من التباطؤ الاقتصادى العالمي.

وتقلصت المكاسب بعدما أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل فى الأسبوع الماضي، بما يقل كثيرا عن الانخفاض الذى توقعه المحللون والبالغ ثلاثة ملايين برميل.