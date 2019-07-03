أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2019 فى مصر

تسجل أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3-7-2019 نحو 652 جنيها للجرام فى ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، ليسجل الذهب زيادة في أسعاره تقدر ب 10 جنيهات.

وارتفع سعر الذهب اليوم من 642 جنيها للجرام إلى 652 جنيها للجرام من عيار 21 ، نتيجة تحرك سعر الذهب عالمياً ليسجل زيادة من 1390 دولار إلى 1420 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 558 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 745 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5216 جنيها.

أوقية الذهب 1420 دولار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.