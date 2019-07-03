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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3- 7 -2019

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:18 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3- 7 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-7-2019.

 

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

 

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بى انفستمنتس القابضة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارة المالية، العبور للاستثمار العقارى، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، العالمية للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى.
 

البورصة تخسر 413 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى نقطة واحدة فقط، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 413 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 756.652 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 289 مليون ورقة مالية بقيمة 696.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.6 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.18%، والعرب على 8.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.05%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع 1.4 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17473 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 60 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.678 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%
 
 
- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%
 
 
- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%
 
 
- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.17%
 
 
- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.691 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%
 
 
- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%
 
 
 - سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%
 
 
 
- الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.446 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%
 
 
 
- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 29.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%
 
 
 

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