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أب يقتل ابنه المتحول جنسيًا بعد تعهده أمام الشرطة بعدم إيذائه فى باكستان

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:29 ص
أب يقتل ابنه المتحول جنسيًا بعد تعهده أمام الشرطة بعدم إيذائه فى باكستان الشرطة الباكستانية
وكالات الأنباء

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قتل أب ابنه المتحول جنسيًا، بعدما أعطى الشرطة تعهدًا مكتوبًا بأنه لن يؤذى نجله، فى إقليم خيبر بختونخوا فى باكستان، وألقت الشرطة الباكستانية القبض على أورانجزيب أكبر لقتله ابنه أفتاب أورانجزيب، البالغ من العمر 19 عامًا، المعروف أيضًا باسم مايا، كان يقيم مع أصدقائه فى بيشاور، عاصمة الإقليم؛ حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك نقلا عن موقع الحرة .

 

من جهته قال الضابط عصمت خان الأحد إن الأب، أورانجزيب أكبر، أعطى الشرطة تعهدا مكتوبا بأنه لن يؤذى ابنه، عند إعادته للمنزل، وأضاف خان، أن أصدقاء مايا كانوا قلقين من أن الأسرة ستلحق الضرر بالابن، لذا أشركوا الشرطة فى الأمر عندما تمت إعادة مايا إلى المنزل، وطلبوا تعهدا مكتوبا.

 

وجرى العثور على جثة مايا التى اخترقها الرصاص، مساء السبت، على ضفة النهر فى مسقط رأسه فى ناوشيرا.

 

يشار إلى أن المحكمة العليا فى باكستان اعترفت فى عام 2009 بالمتحولين وذكر انتماؤهم إلى جنس ثالث فى بطاقات الهوية، كما دعا القضاء الحكومة الباكستانية إلى وقف عنف الشرطة تجاه هذه الفئة.

 

يذكر أن المحكمة العليا الباكستانية منحت فى 2012 حقوقًا كاملة للمواطنين المتحولين جنسيًا، بما فى ذلك الحق فى الميراث، وسبق ذلك بعام منحهم حق التصويت.


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