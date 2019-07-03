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أبوجا تعلن التوقيع على اتفاقية "التجارة الحرة الأفريقية القارية" بقمة نيامى المقبلة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:33 م
أبوجا تعلن التوقيع على اتفاقية "التجارة الحرة الأفريقية القارية" بقمة نيامى المقبلة صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، وأكبر سوق تجاري في القارة، حيث يبلغ تعداد سكانها 190 مليون نسمة، أنها ستوقع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية في نيامي عاصمة النيجر، وذلك في نهاية الأسبوع الجارى، خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.

وقالت الرئاسة النيجيرية - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - بثها راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء - إن نيجيريا ستدخل منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية خلال القمة الاستثنائية القادمة للاتحاد الأفريقي في نيامي.

وأضافت أن نيجيريا ستوقع هذا الاتفاق بعد مشاورات متعددة مع متخصصين محليين، حيث ستكون الأولوية الآن لإجراء مفاوضات لضمان الحماية من التهريب والواردات الضخمة التي تهدد الصناعة في البلاد.

ووصف راديو "أفريقيا 1" القرار بأنه يعد مفاجئا، ويأتي بعد مرور سنوات من الرفض القاطع للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب، ألبير موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي لشئون التجارة والصناعة - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سعادته لإعلان أبوجا هذا القرار، ووصفه بأنه تطور إيجابي ومهم.

يذكر أن نيجيريا - التي تنتج مليوني برميل من النفط يوميا - تعد من أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، لكن مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" منخفض جدا، حيث بلغ 146 عام 2019، وفقا للبنك الدولي، وتأتي بعدها كينيا 61 وجنوب أفريقيا 82.

ويشار إلى أن "منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية" تؤسس لإنشاء أكبر سوق تجارية في العالم لحوالي 1.2 مليار نسمة بالقارة، كما تستهدف الاتفاقية استغلال العدد الكبير من السكان الشباب، وتعزيز التجارة الأفريقية، فيما تلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع.

وستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد 55 دولة، مما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.


التعريفة الجمركية

التجارة الحرة الأفريقية

الاتحاد الأفريقي

أ ش أ

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