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آلاف المستوطنين يقتحمون نابلس بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:33 م
آلاف المستوطنين يقتحمون نابلس بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أصيب شابان فلسطينيان فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى محيط قبر يوسف بعد وصول آلاف المستوطنين لأداء الطقوس الدينية بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ويقتحم المستوطنون - بشكل متكرر - "قبر يوسف" الذى كان فى السابق مسجدا إسلاميا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع يهودى مقدس بعد احتلال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابتهما برصاص مطاطى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى شارع عمان ومحيط قبر يوسف، وقد وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

واقتحمت أكثر من عشرين آلية عسكرية اسرائيلية نابلس قبل منتصف الليل، وانتشرت فى محيط قبر يوسف، فيما دخلت أكثر من ثلاثين حافلة نقل مستوطنين لأداء الصلوات.

بينما قالت مصادر إسرائيلية إن 3500 مستوطن وصلوا إلى قبر يوسف تحت حماية مشددة من قبل جيش الاحتلال، ويعتبر هذا الاقتحام هو الاكبر هذا العام.

وكان من بين المقتحمين كل من الحاخام بينياهو شمويلى والحاخام مردخاى جروس والحاخام حاييم يوسف أبيرجل والحاخام أفيش تسينوفرث.

 


مستوطنون

نابلس

الضفه الغربيه

الاحتلال

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