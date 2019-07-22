6545 طالبا خاضوا اختبارات القدرات بالتربية الرياضية والنوعية والفنون بجامعة أسيوط

أسيوط ـ فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء إختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة، بلغ عدد هم 5645 طالب و طالبة بكليات التربية الرياضية، و التربية النوعية، و الفنون الجميلة، مشيداَ بما شهدته الفترة الزمنية المخصصة لإجراء الاختبارات من إنتظام و سهولة و يسر، و ذلك فى ظل الإجراءات التى إتخذتها الجامعة لضمان إنتظام إجراء الاختبارات بالكليات الثلاثة سالفة الذكر .

وتلقى الدكتور طارق الجمال، تقريرا من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، حول جولته التفقدية لإختبارات القدرات قبل إنتهائها بساعات، و التى شملت كليتى التربية الرياضية، و كلية التربية النوعية، و التى رافقه فيها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، و الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات القدرات 5645 طالب شملت كلية التربية الرياضية 2033 بنين و 615 طالبة، و فى كلية التربية النوعية تقدم 882، و 422 تربية موسيقية، و فى كلية الفنون الجميلة تقدم 1251، و 442 عمارة .