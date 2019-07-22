6545 طالبا خاضوا اختبارات القدرات بالتربية الرياضية والنوعية والفنون بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء إختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة، بلغ عدد هم 5645 طالب و طالبة بكليات التربية الرياضية، و التربية النوعية، و الفنون الجميلة، مشيداَ بما شهدته الفترة الزمنية المخصصة لإجراء الاختبارات من إنتظام و سهولة و يسر، و ذلك فى ظل الإجراءات التى إتخذتها الجامعة لضمان إنتظام إجراء الاختبارات بالكليات الثلاثة سالفة الذكر .
وتلقى الدكتور طارق الجمال، تقريرا من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، حول جولته التفقدية لإختبارات القدرات قبل إنتهائها بساعات، و التى شملت كليتى التربية الرياضية، و كلية التربية النوعية، و التى رافقه فيها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، و الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية.
وأشار الدكتور شحاتة غريب، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات القدرات 5645 طالب شملت كلية التربية الرياضية 2033 بنين و 615 طالبة، و فى كلية التربية النوعية تقدم 882، و 422 تربية موسيقية، و فى كلية الفنون الجميلة تقدم 1251، و 442 عمارة .
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
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