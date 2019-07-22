سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 01:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

6545 طالبا خاضوا اختبارات القدرات بالتربية الرياضية والنوعية والفنون بجامعة أسيوط

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:08 م
6545 طالبا خاضوا اختبارات القدرات بالتربية الرياضية والنوعية والفنون بجامعة أسيوط جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط
أسيوط ـ فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء إختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة، بلغ عدد هم 5645 طالب و طالبة بكليات التربية الرياضية، و التربية النوعية، و الفنون الجميلة، مشيداَ بما شهدته الفترة الزمنية المخصصة لإجراء الاختبارات من إنتظام و سهولة و يسر، و ذلك فى ظل الإجراءات التى إتخذتها الجامعة لضمان إنتظام إجراء الاختبارات بالكليات الثلاثة سالفة الذكر .
 
وتلقى الدكتور طارق الجمال، تقريرا من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، حول جولته التفقدية لإختبارات القدرات قبل إنتهائها بساعات، و التى شملت كليتى التربية الرياضية، و كلية التربية النوعية، و التى رافقه فيها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، و الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية.
 
وأشار الدكتور شحاتة غريب، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات القدرات 5645 طالب شملت كلية التربية الرياضية 2033 بنين و 615 طالبة، و فى كلية التربية النوعية تقدم 882، و 422 تربية موسيقية، و فى كلية الفنون الجميلة تقدم 1251، و 442 عمارة .
 
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (1)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (2)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (3)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (4)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (5)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (6)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (7)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (8)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (9)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (10)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (11)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 

جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط (12)
جانب من الطلبة المتقديمن لإختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط 
 

محافظه اسيوط

جامعه اسيوط

كليه التربيه النوعيه

كليه التربيه الرياضيه

كليه الفنون الجميله

وزاره التعليم العالى

طلاب الثانويه العامه

اختبارات القدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة