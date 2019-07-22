%22 من السعوديين يقبلون تخفيض رواتبهم مقابل هذا الشرط

كتبت سماح عبد الحميد

أظهرت دراسة أن 22% من السعوديين يقبلون بتخفيض رواتبهم، مقابل الحصول على إجازة أطول من العمل، مقابل 38% من الإماراتيين يرتضون ذلك.

وأشارت الدراسة التى أجرتها "لينكد إن"، وشملت 1020 متطوعا أن 37% فى السعودية و46% في الإمارات مستعدون لرفض وظائف لا تقدم فترات إجازات تناسبهم .

وأشار 46% من المشاركين فى السعودية إلى أن الإجازة مهمة جدا عند البحث عن عمل جديد، بينما بلغت نسبة هؤلاء 43% في الإمارات، فيما يتردد معظم العاملين في طلب إجازات عملهم الشرعية خوفا من الاستغناء عن خدماتهم، أو عدم الثقة بقدرات الزملاء، إذ لا يستفيد 24% من المهنيين السعوديين من كامل إجازاتهم، فى مقابل 45% من الإمارات، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.



عكاظ

وكشفت النتائج في السعودية أن 77% من الرجال و75% من النساء يناقشون خطط إجازاتهم مع زملاء العمل، بينما بلغت هذه فى الإمارات 80% للرجال و76% للنساء، وحسب الدراسة فإن 27% فقط من المهنيين فى السعودية حظوا بإجازات بين 26 و30 يوما في 2018، ولم يتفاعل سوى 7% منهم مع الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية الخاصة بالعمل.