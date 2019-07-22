سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 05:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

%22 من السعوديين يقبلون تخفيض رواتبهم مقابل هذا الشرط

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:27 م
%22 من السعوديين يقبلون تخفيض رواتبهم مقابل هذا الشرط عملة السعودية
كتبت سماح عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت دراسة أن 22% من السعوديين يقبلون بتخفيض رواتبهم، مقابل الحصول على إجازة أطول من العمل، مقابل 38% من الإماراتيين يرتضون ذلك.

وأشارت الدراسة التى أجرتها "لينكد إن"، وشملت 1020 متطوعا أن 37% فى السعودية و46% في الإمارات مستعدون لرفض وظائف لا تقدم فترات إجازات تناسبهم .

وأشار 46% من المشاركين فى السعودية إلى أن الإجازة مهمة جدا عند البحث عن عمل جديد، بينما بلغت نسبة هؤلاء 43% في الإمارات، فيما يتردد معظم العاملين في طلب إجازات عملهم الشرعية خوفا من الاستغناء عن خدماتهم، أو عدم الثقة بقدرات الزملاء، إذ لا يستفيد 24% من المهنيين السعوديين من كامل إجازاتهم، فى مقابل 45% من الإمارات، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية. 

 

عكاظ
عكاظ

 

وكشفت النتائج في السعودية أن 77% من الرجال و75% من النساء يناقشون خطط إجازاتهم مع زملاء العمل، بينما بلغت هذه فى الإمارات 80% للرجال و76% للنساء، وحسب الدراسة فإن 27% فقط من المهنيين فى السعودية حظوا بإجازات بين 26 و30 يوما في 2018، ولم يتفاعل سوى 7% منهم مع الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية الخاصة بالعمل.

 

 


عكاظ

رواتب السعوديين

اجازات

السعودية

تخفيض الرواتب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة