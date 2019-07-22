2 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لعمارات "الطويسة" المتوقفة من 2009 بأسوان

تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، أعمال تأهيل وتوصيل بعض المرافق الخدمية لعمارات "الطويسة" المتوقفة منذ عام 2009 ولم يتم تسليمها حتى اليوم، بعد تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر".
أكد إبراهيم سليمان، رئيس مدينة دراو، أنه استكمالا لدور الدولة فى تشغيل المشروعات المتوقفة، وبناء على توجيهات أحمد إبراهيم محافظ أسوان بسرعة الانتهاء من تأهيل وتوصيل خطوط الصرف الصحى والمياه وتأهيل الموقع من حدائق وطرق لعمارات الطويسة المتوقفة منذ عام 2009، تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وتم تسليم الموقع لمقاول العملية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجارى العمل على إنجاز الموقع.
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