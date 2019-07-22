131 ألف متردد و 4600 عملية بمستشفى جامعة بنى سويف خلال العام الجارى

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن عدد المترددين على المستشفى الجامعى من أبناء المحافظة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى قد بلغ 131 الف حالة موزعين بين الأقسام المختلفة للعيادات الخارجية والداخلية بالمستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له، أن عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 121773، والعيادات الداخلية بلغ 9900، بينما وصل عدد عمليات القوائم الى 2315، وعمليات الطوارئ الى 2308 ، وأشاد رئيس الجامعة بالدور الهام الذى تقوم به المستشفى في خدمة المجتمع السويفى.

مشيراً إلى أن المستشفى تتميز عن غيرها من المستشفيات الأخرى، حيث أنها تتمتع بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ذوى خبرة وكفاءة عالية، ولديهم دراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.