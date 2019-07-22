وكيل صحة الدقهلية: 18 مركزا للدم لتوفير فصائل الدم ومشتقاته

الدقهلية - سارة الباز

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على ضرورة توفير جميع فصائل الدم بجميع مستشفيات وبنوك الدم على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الصحة بالدقهلية بها 18 مركزا للدم على مستوى المستشفيات العامة والمركزية، من بينها 10 مراكز تجميعية، و8 مراكز تخزينية لتوفير جميع فصائل الدم ومشتقاته.

وأضاف أنه قد تم ربط بنوك الدم بالدقهلية كأول محافظة للربط مع اللجنة العليا للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، للاستعلام عن المتبرع مباشرة من خلال موقع اللجنة.

وأشار إلى أنه قد تم افتتاح بنك الدم التجميعى بمستشفى نبروة المركزى مؤخرا، خلال يونيو الماضى بتكلفة 6 مليون جنيها لتجهيز البنية الأساسية والتجهيزات الطبية باعتمادات وتجهيزات خاصة من وزارة الصحة، ومساهمات المجتمع المدنى بنبروه، حيث تم تجهيزه بكافة الأجهزة المطلوبة على أعلى مستوى؛ ليتم تجميع الدم من المتبرعين وتحليله وإجراء عملية فصل الدم، لفصل البلازما والصفائح الدموية، وذلك لتقديم خدمة متميزة، وتوفير كافة احتياجات المرضى.