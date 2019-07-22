وكالة: سنوك وأدنوك توقعان مذكرة تفاهم بشأن التنقيب وتكرير النفط وتجارة الغاز المسال

رويترز

قالت وكالة أنباء صينية مدعومة من الدولة اليوم الاثنين إن شركة النفط البحرى الوطنية الصينية (سنوك) وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) بشأن التنقيب والتطوير فى قطاع المنبع وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعى المسال.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة رسمية يقوم بها ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد.

وقال التقرير نقلا عن بيان صادر عن مجموعة سنوك إنه بموجب الاتفاق، ستتقاسم الشركتان أحدث الخبرات فى تطوير حقول الغاز الطبيعى عالية الحموضة.

وستدرس الشركتان تسجيل ذراعى سنوك للهندسة، أوفشور أويل إنجنيرينج وتشاينا أويل فيلد سيرفسيز، كمقاولين للتصميم والشراء والبناء وكذلك لتقديم خدمات حقول النفط لدى أدنوك.

كما ستدرس الشركتان التعاون فى تسويق ومشتريات الغاز الطبيعى المسال.

وقال التقرير إنه فى أنشطة المصب بقطاع تكرير النفط والبتروكيماويات، ستدرس أدنوك فرصا للاستثمار فى مصاف قائمة تابعة لسنوك.