هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية: تطوير كامل لشاليهات قرية شهرذاد بالعجمى

وأمر رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، بضرورة تواجد موظف دائم وعمال صيانة وحراسة وتطوير وصيانة باقى الشاليهات.

من جهه آخرى، التقى محمد سعد مع عدد من مستأجرى الشاليهات للتعرف على شكواهم ومستوى الخدمة، مؤكدا أنه سيتم وضع تصور كامل لتطوير هذه الشاليهات بالشكل اللائق، والاستفادة بالمساحات الخضراء، حولها، وسيتم عرض تقرير مفصل على الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار بهذا الشأن.