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هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية: تطوير كامل لشاليهات قرية شهرذاد بالعجمى

الإثنين، 22 يوليه 2019 08:19 م
هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية: تطوير كامل لشاليهات قرية شهرذاد بالعجمى محمد سعد مدير عام تنشيط السياحة بالإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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قام اليوم محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، بزيارة تفقدية مفاجئة لشاليهات الهيئة، بقرية شهرذاد العجمى، وذلك للوقوف على حالتها، ومدى صيانتها وملائمتها لتناسب رواد الشاطئ، ويبلغ عدد الشاليهات "15"، حيث وجد أن الصالح منها للاستخدام اليومى "6" شاليهات فقط.

وأمر رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، بضرورة تواجد موظف دائم وعمال صيانة وحراسة وتطوير وصيانة باقى الشاليهات.
 
من جهه آخرى، التقى محمد سعد مع عدد من مستأجرى الشاليهات للتعرف على شكواهم ومستوى الخدمة، مؤكدا أنه سيتم وضع تصور كامل لتطوير هذه الشاليهات بالشكل اللائق، والاستفادة بالمساحات الخضراء، حولها، وسيتم عرض تقرير مفصل على الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

الاسكندرية

العجمى

شاليهات العجمى

قرية شهرذاد

تنشيط السياحة بالإسكندرية

محمد سعد مدير عام تنشيط السياحة

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