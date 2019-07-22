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هبوط أرباح هاليبرتون 85% بفعل مخصصات خفض القيمة وتكاليف تسريح موظفين

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:01 م
هبوط أرباح هاليبرتون 85% بفعل مخصصات خفض القيمة وتكاليف تسريح موظفين حقل غاز _ أرشيفية
(رويترز)

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أعلنت شركة هاليبرتون تراجع أرباحها الفصلية 85.3 % اليوم الاثنين، إذ تضررت بفعل انخفاض قيمة أصول وتكاليف إنهاء خدمات موظفين في ظل مواصلة شركة تقديم خدمات الحقول النفطية خفض النفقات لمواجهة ضعف أسعار النفط.

وهوى صافي الربح العائد إلى هاليبرتون إلى 75 مليون دولار، أو تسعة سنتات للسهم، في الربع الثانى من العام المنتهى فى 30 يونيو ، من 511 مليون دولار، أو 58 سنتا للسهم، في نفس الفترة قبل عام.

ونزلت الإيرادات إلى 5.93 مليار دولار من 6.15 مليار دولار في الربع المناظر.


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