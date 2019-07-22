ننشر شروط الحصول على ترخيص منفذ بيع للشباب بالممشى السياحى بالداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن فتح باب التقديم للحصول على كشك بالممشى السياحى بمدينة موط.

والتقديم يبدأ من اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 25 يوليو، ويتم إجراء القرعة يوم الجمعة 26 يوليو، والتسليم يوم السبت 27 يوليو.

وعلى من يرغب التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المالية بمركز الداخلة الشروط المعلمة.

قال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن شروط الحصول على منفذ بيع بالممشى السياحى تشتمل على أن يكون من أهالى محافظة الوادى الجديد ومقيم بها دائما وفقا لبطاقة الرقم القومى، وأن يكون السن من 21 عام، وحتى 45 عام وألا يكون موظف بالقطاع الحكومى أو الخاص ومؤمن عليه فى العمل وألا يكون سبق له الحصول على منفذ بيع بالسوق التجارى تحيا مصر أو سوق موط القديم أو أى منفذ بيع تابع للوحده المحلية.

أضاف إبراهيم، أن الشروط تضمنت أيضا إلا يكون حاصل على قرض من الصندوق الاجتماعى أو مشروعك، وأن يلتزم بالنشاط الذى تحدده الجهة الإدارية لمنفذ البيع ولا يجوز للأسرة بالمعنى الضيق أن تحصل على أكثر من منفذ بيع، مؤكدا على ضرورة سداد 2000 جنيه قيمة تأمين يسددها مقدم الطلب.

شروط الحصول على كشك بالممشى السياحى بمدينة موط



الممشى السياحى بمدينة موط



الممشى السياحى بمدينة موط



الممشى السياحى بمدينة موط



الممشى السياحى بمدينة موط