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نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:32 م
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأثنين، بجولة تفقدية للوحدة المحلية بشلقان التابعة لمركز بالقناطر الخيرية، إستجابة لشكوى أهالي المنطقة بوجود تجمع قمامه داخل المحطة الوسيطة بالقرية ووجود طفح للصرف الصحي بمنطقة عمارات الإيواء بنفس المنطقة.
 
ووجهت نائب المحافظ خلال الجولة، بإزالة وتنظيف المحطة الوسيطة ووضع عربة كبيرة للتجميع لحين دراسة نقل نقطة التجمع أو ازالتها ونقل المخلفات مباشرة للمقلب الوسيط بطوخ.
 
كما أمرت "ريان"،  بنزول لجنة فنية لدراسة مشكلة الصرف الصحى بالعمارات للتوصل لحل المشاكل التى تؤرق سكانها، حيث تواجد في الزيارة مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.
 
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (1)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (1)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (2)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (2)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (3)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (3)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (4)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (4)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (5)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (5)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (6)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (6)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (7)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (7)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (8)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (8)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (9)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (9)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (10)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (10)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (11)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (11)

نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (12)
نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين (12)
 

اخبار القليوبية

نائب محافظ القليوبية

القناظر الخيرية

شلقان

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