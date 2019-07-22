نائب محافظ القليوبية تقوم بجولة لمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية لحل شكاوي المواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأثنين، بجولة تفقدية للوحدة المحلية بشلقان التابعة لمركز بالقناطر الخيرية، إستجابة لشكوى أهالي المنطقة بوجود تجمع قمامه داخل المحطة الوسيطة بالقرية ووجود طفح للصرف الصحي بمنطقة عمارات الإيواء بنفس المنطقة.

ووجهت نائب المحافظ خلال الجولة، بإزالة وتنظيف المحطة الوسيطة ووضع عربة كبيرة للتجميع لحين دراسة نقل نقطة التجمع أو ازالتها ونقل المخلفات مباشرة للمقلب الوسيط بطوخ.

كما أمرت "ريان"، بنزول لجنة فنية لدراسة مشكلة الصرف الصحى بالعمارات للتوصل لحل المشاكل التى تؤرق سكانها، حيث تواجد في الزيارة مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.