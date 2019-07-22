نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يشدد على سرعة تنفيذ المشروعات بمدينة بدر

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مدينة بدر، رافقه خلالها المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأكد نائب رئيس الهيئة، أثناء زيارته على سرعة الانتهاء من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة في المواعيد المحددة وبجودة عالية، ومنها الانتهاء من الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال المرافق في الحي السابع لمشروع الإسكان الاجتماعي، مشيداً خلال الزيارة بالجهد المبذول من جهاز المدينة والقائمين عليه في تنفيذ المشروعات المختلفة، وضرورة العمل الجماعي والتعاون بين العاملين لسرعة إنجاز تلك المشروعات.

ومن جانبه أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إلى أنه يجري حالياً تنفيذ عدد 9024 وحدة سكنية بمساحة 118م2 لعدد 376 عمارة ضمن وحدات الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجارِ تنفيذ وطرح أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع.