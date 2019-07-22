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مصرع شاب غرقا فى النيل وآخر داخل بيارة صرف صحى بالأقصر

الإثنين، 22 يوليه 2019 06:22 م
مصرع شاب غرقا فى النيل وآخر داخل بيارة صرف صحى بالأقصر نهر النيل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقى شابين مصرعهما بمحافظة الأقصر، اليوم، الإثنين، الأول غرقاً خلال السباحة فى نهر النيل بقرية القبلى قامولا، غربى المحافظة، والثانى عامل باليومية سقط فى بيارة صرف صحى داخل محطة الصرف، بقرية الحبيل، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى الأقصر الدولى ومستشفى القرنة لحين التصريح بالدفن وتسليمهما لذويهما، تحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بسقوط أحد العاملين فى بيارة الصرف داخل محطة الصرف الصحى، بمنطقة الحبيل شرقى محافظة الأقصر، وهو عامل باليومية خلال العمل داخل المحطة، كما لقى الشاب "أحمد.ص.ع" مصرعه غرقاً خلال السباحة فى نهر النيل بقرية القبلى قامولا، فتم تحرير محضر لكل واقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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مصرع عامل سقط في بيارة صرف بالاقصر

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مصرع شاب غرقا بنيل الاقصر

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