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مركز الدراسات الإسلامية ينظم مؤتمر دولى عن " الفروسية" بمكتبة الاسكندرية

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:59 م
مركز الدراسات الإسلامية ينظم مؤتمر دولى عن " الفروسية" بمكتبة الاسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية مؤتمرًا دوليًّا بعنوان «الفروسية والفنون الحربية فى عصر سلاطين المماليك»، يومى الأربعاء و الخميس، 24-25 يوليو الجارى، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات

وتتناول جلسات المؤتمر عدة محاور أبرزها، الفارس المملوكى إعداده وتكوينه الحربي، أدب الفروسية وفنون الحرب، الآلات الحربية وأدوات القتال فى العصر المملوكي، ميادين السباق والتدريب فى قاهرة المماليك، الخطط الحربية على عصر المماليك، الرُّنوك والشارات الحربية، الملابس الحربية للفارس المملوكي، التأثيرات الوافدة فى فنون الحرب فى العصر المملوكي، الأسطول والسفن الحربية فى العصر المملوكي، صراع القوى والتنافس العسكرى فى القرن المملوكى الأخير بمشاركة العديد من الأساتذة من مصر وألمانيا وانجلترا ابرزهم؛ الدكتور ألبرشت فوس؛ أستاذ بجامعة ماربورج بألمانيا، الدكتور ديفيد نيكول؛ مؤرخ بريطانى متخصص فى التاريخ العسكرى فى العصور، الدكتورة فتحية الفروجي؛ جامعة الجزائر، الدكتور سامى صالح عبدالمالك البياضي؛ المجلس الأعلى للآثار، وزارة الآثار، مصر.

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الفروسية والفنون الحربية

مركز الدراسات الاسلامية

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