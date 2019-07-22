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مدينة بئر العبد تمنح مهلة عام ونصف للشركات لإنجاز أعمال شبكات الصرف الصحى

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:31 م
مدينة بئر العبد تمنح مهلة عام ونصف للشركات لإنجاز أعمال شبكات الصرف الصحى مشروعات الصرف الصحى بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن انعقاد اجتماع ضم الشركات المنفذة لأعمال الصرف الصحى بالمدينة، لبحث سرعة إنجاز الأعمال بتعليمات العميد إيهاب فرغلى رئيس المركز

شارك فى الاجتماع سليمان فرج نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وممثل الموارد المائية وشركة المياه والصرف الصحى ببئر العبد. 

وجاء فى الاجتماع إن مشروع الصرف الصحى سوف يشمل جميع مدينه بئر العبد، وتم الاتفاق على موعد الانتهاء منه خلال سنه واحده فقط من تاريخ البدء فى المشروع وهو قائم وجارى العمل الآن، وإن هناك سبع محطات رفع بالإضافة إلى محطة المعالجة الثلاثية.

كما تم مناقشه آليه العمل على أن يتم الانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت وأن يعاد تسوية الشوارع التى ينتهى بها العمل أول بأول حتى لا يشعر المواطن بالمعاناه نتيجة الأعمال التى نفذت.

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

اعمال الصرف الصحى ببئر العبد

رئيس مركز ومدينة بئر العبد

محطة المعالجة الثلاثية

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