مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ مسابقة للأطفال من 4 لـ6 سنوات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديريه الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن طرح مسابقة أطفالنا مستقبلنا لمرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات .

وأوضح بيان مديرية الشباب بشمال سيناء، إنه متاح للأطفال المشاركة فى مسابقات العروض الرياضية والكورال والكاراتية والفلكلور الشعبى لمدارس وحضانات مدينه العريش، وأن أخر موعد لتقديم الأوراق يوم الأربعاء 31 يوليو الجارى، بمقر إدارة الطلائع .

وفى سياق متصل ترأس كليب راشد وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أجتماع بديوان إدارة الشباب والرياضة بمقر إدارة رمانة، مع مديرى المراكز تم خلاله مناقشة خطة العمل خلال المرحلة القادمة، والأستماع لطرح مشاكل العمل بمراكز الشباب للعمل على معالجتها والوقوف على المعوقات التى تعوق العمل فى الفترة القادمة.

وجاء فى البيان إنه،استمرار لاستثمار طاقات الشباب تم تنفيذ المعسكر الصيفى داخل مركز شباب بئر العبد بإدارة شباب بئر العبد ، وتنفيذ ورشة عمل للطلائع والمسابقات الثقافية والفنية، وتنمية المواهب واكتشافها واستثمارها فى المهرجانات والمشروعات القومية، كما نفذت إدارة بئر العبد ممثلة بمركز شباب بئر العبد نشاط من أنشطة الفتاة بالتدريب على لعبة البنتابول لتنمية مهاراتهم الرياضية واستثمار طاقات ابناؤنا فى فترة الصيف.