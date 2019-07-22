محافظ كفر الشيخ : تحصين 40 ألف طائر من الأمراض الوبائية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى تمكنت من معالجة 13ألف و410 طائر، وبلغ إجمالى الطيور المحصنة ضد الأمراض الوبائية ، 40 ألف و40 طائر ،كما تم تحصين 16 آلاف طائر ضد انفلونزا الطيور تحصين حقلى حول بؤرة الغربية.

وأضاف طه، تم زيارة 72منزل، وتطهير 7 أسواق ،و 13 رياشة، بالإضافة إلى عقد 6 ندوات إرشادى عن المراض التى تصيب الطيور وكيفية الوقاية منها ،مقدماً الشكر للدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.