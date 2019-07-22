محافظ بنى سويف للعاملين بالإدارة الهندسية: "لن أسمح بتعطيل مصلحة لمواطن"

بنى سويف أيمن لطفى

عقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إجتماعا مع مهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة بنى سويف، وذلك بمقر الإدارة، و فى حضور نواب رئيس مدينة بنى سويف ومدير الإدارة، للوقوف على منظومة العمل من حيث الأداء والإنجاز والمعوقات التى قد تواجه المنظومة لتذليلها.

حيث أكد محافظ بنى سويف، على أن الإدرارت الهندسية تقدم خدمات جماهيرية متنوعة فى قطاعات تمس إحتياجات المواطن اليومية، مشددا على أنه لن يسمح بأى نوع من التقصير أو التقاعس أو التجاوز يضر مصلحة مواطن، ومؤكدا على دعمه الكامل لتذليل أية معوقات تعطل المعاملات الحكومية للمواطنين، قائلا للمهندسين "مكتبى مفتوح وتليفونى متاح للجميع للمساعدة فى حل أى مشكلة طارئة تواجهكم.

وخلال الإجتماع، تم مراجعة تنفيذ توجيهات المحافظ السابقة للإدارة الهندسية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة التراخيص والحصر الميدانى على الطبيعة لكافة المبانى المخالفة على مستوى مدينة بنى سويف، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذه المخالفات، وتنفيذ خطوات قانونية وتنظيمية أخرى في هذا الشأن ، وسرعة البت فى طلبات التراخيص المقدمة للإدارة .